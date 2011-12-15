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Udgået
Kraftfuldt og præcist
Dette utroligt kompakte og perfekt designede strygejern giver dig fantastiske resultater, uanset hvor du er. Takket være den kraftfulde damp og det unikke ergonomiske greb er fjernelse af krøller lige så effektivt og ubesværet, som når du bruger dit almindelige strygejern.
Damp 6g/min;45g dampskud
Non-stick-strygesål
800 watt
Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.
Dette Philips-strygejern har en lodret dampfunktion til udglatning af folder i tøj, der er hængt op.
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Priser
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Effebe
15/12/2011
France
Fer idéal pour le patchwork
Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage