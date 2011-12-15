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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Udgået

RejsestrygejernRejsestrygejern

GC651/02

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Kraftfuldt og præcist

Dette utroligt kompakte og perfekt designede strygejern giver dig fantastiske resultater, uanset hvor du er. Takket være den kraftfulde damp og det unikke ergonomiske greb er fjernelse af krøller lige så effektivt og ubesværet, som når du bruger dit almindelige strygejern.

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Professionelle resultater på farten!

Kraftfuldt og præcist

  • Damp 6g/min;45g dampskud

  • Non-stick-strygesål

  • 800 watt

Strygejernet er velegnet til brug med vand fra hanen

Blødt greb for komfortabel strygning

Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.

Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Vertikal damp til at fjerne folder fra tøj på bøjle

Dette Philips-strygejern har en lodret dampfunktion til udglatning af folder i tøj, der er hængt op.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

15/12/2011

France

France

Fer idéal pour le patchwork

Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage

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