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Udgået
GC7330
Variabel damp
Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.
Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver strygningen nem og ubesværet.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Priser
4.0
ud af 5
3
Anmeldelser
orinne
15/08/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
DipakP
15/08/2017
United Kingdom
Bekræftet køber
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7300 series Pressurised steam generator
Pere1963
12/02/2017
España
Muy bueno ... hasta que dejó de funcionar
El funcionamiento ha sido muy bueno, pero muy breve. En aproximadamente 2 años (familia de 3 miembros en la que se plancha más bien poco, sólo lo justo) ha dejado de funcionar. La conectas, se calienta, prepara el vapor y tal, pero al dar el primer golpe de vapor se para completamente. Esperas un tiempo, la rearmas y vuealve a suceder exactamente lo mismo. Total, que ha tenido una muerte muy, muy prematura, impropia de los productos de la marca.
Denne anmeldelse blev foretaget for Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330
Denne anmeldelse blev foretaget for Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330