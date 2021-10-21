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Udgået
GC7831/20
Maks. 5,8 bar pumpetryk
Op til 330 g dampskud
Vandtank med kapacitet på 1,5 liter
Transportlås
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøjet eller vente på, at strygejernet skal varme op eller køle af. Du kan klare alle stoffer, når som helst.
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.
Priser
3.9
ud af 5
23
Anmeldelser
Tasosgood
21/10/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Just Perfect.
Είναι απλά τέλειο. Μειώθηκε ο χρόνος σιδερώματος κατά 30%.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7833/80R1 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
George2020
17/01/2021
Portugal
Bekræftet køber
Otima compra
Levezinho. Um prazer passar a ferro. Bom preco, otima compra.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7833/80 Ferro com gerador de vapor
Winky
18/11/2019
Portugal
Del af kampagnen
Excelente Ferro com gerador de Vapor
Nunca tendo usado um ferro de caldeira fiquei muito surpreendida com a practicidade e leveza deste equipamento. O volume da caldeira de 1,5L torna o engomar mais rápido já que não e necessário estar constantemente a encher o depósito. A base do ferro está sempre à temperatura certa para cada tipo de tecido, impedindo que se estraguem com calor excessivo. A função CALC-CLEAN, com suporte próprio, mantém o equipamento nas suas condições ideais.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7830/20 Ferro com gerador de vapor
Op til 30 % energibesparelse med ECO-tilstand sammenlignet med turbo-tilstand baseret på IEC 60311
Sammenlignet med Philips-dampstrygejern Azur Performer