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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Maks. 6,5 bar pumpetryk
Op til 420 g dampskud
Vandtank med 1,5 liters kapacitet
Transportlås
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøjet eller vente på, at strygejernet skal varme op eller køle af. Du kan klare alle stoffer, når som helst.
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.
Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Vang72
26/12/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό
Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος
Capelix
19/10/2023
Portugal
O melhor ferro que já tive...
Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.
Fordele
Leve, potente e não queima a roupa!
Ulemper
nenhuma.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor
Op til 30 % energibesparelse med ECO-tilstand sammenlignet med turbo-tilstand baseret på IEC 60311
Sammenlignet med Philips' dampstrygejern Azur