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  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

PerfectCare CompactStrygejern med dampstation

GC7846/80

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
Med den kraftige, konstante damp er strygningen hurtigt overstået - takket være vores OptimalTEMP-teknologi skal temperaturen ikke reguleres. Kompakt og let til nem brug og opbevaring.
Se alle fordele

Vores mest kompakte dampstation

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

  • Maks. 6,5 bar pumpetryk

  • Op til 420 g dampskud

  • Vandtank med 1,5 liters kapacitet

  • Transportlås

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra silke til cowboybukser uden at regulere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøjet eller vente på, at strygejernet skal varme op eller køle af. Du kan klare alle stoffer, når som helst.

Sikker på alt tøj, der tåler strygning, med garanti ingen skader på tøjet

Sikker på alt tøj, der tåler strygning, med garanti ingen skader på tøjet

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

26/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό

Πολύ καλό σίδερο. Αναγνωρίζει τα υφάσματα και ρυθμίζει την θερμοκρασία!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Σύστημα σιδερώματος

19/10/2023

Portugal

Portugal

O melhor ferro que já tive...

Ferro excelente! Super satisfetio.... anos s/problemas.

Fordele

Leve, potente e não queima a roupa!

Ulemper

nenhuma.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact GC7846/80 Ferro com gerador de vapor

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 30 % energibesparelse med ECO-tilstand sammenlignet med turbo-tilstand baseret på IEC 60311

  2. Sammenlignet med Philips' dampstrygejern Azur