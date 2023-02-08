Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Maks. 6,5 bar pumpetryk
Op til 450 g dampskud
1,5 l aftagelig vandtank
Transportlås
Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.
Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.
Takket være den kompakte størrelse er den let og nem at håndtere, når du stryger dit tøj. Den passer endda til dit strygebræt. Men tænk ikke, at mindre betyder mindre styrke. Takket være vores eksklusive ProVelocity-teknologi har vi lavet kraftfulde dampstationer, der er lette og mere kompakte end nogensinde før.
Priser
4.8
ud af 5
58
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
Jota58
08/02/2023
Portugal
Bekræftet køber
Equipamento oferece excelentes qualidades
Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo
Fordele
Fácil utilização e óptimo funcionamento
Ulemper
Não observei
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Fordele
Πολύ γρήγορο
Ulemper
Χαλάει πολύ νερό
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Baseret på 2 timers strygning
Op til 40 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med GC6734.