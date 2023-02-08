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  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
  • Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere

Udgået

PerfectCare Compact PlusStrygejern med dampstation

GC7933/30

4.8
| (58) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

1 pris

Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere
Så hurtigt og bekvemt, at du aldrig mere skal bekymre dig om at komme til at brænde tøjet. Bliv hurtigere færdig med dobbelt så meget damp som et dampstrygejern. Ingen indstillinger, der skal ændres, og hurtigere resultater med bedre udglatning af folder. Nemt at stryge alt tøjet på én gang.
Se alle fordele

Sammenlignet med Philips-dampstrygejernet Azur*

Bliv færdig med strygningen 30 minutter hurtigere

  • Maks. 6,5 bar pumpetryk

  • Op til 450 g dampskud

  • 1,5 l aftagelig vandtank

  • Transportlås

Garanteret ingen brændmærker

Selv hvis du multitasker eller blive distraheret, vil du aldrig brænde dit tøj. Takket være vores OptimalTEMP-teknologi lover vi, at dette strygejern med dampstation aldrig vil brænde nogen type tekstil, der tåler strygning. Du kan endda lade den hvile med forsiden nedad på dit tøj eller strygebræt. Ingen brændemærker, ingen lyse mærker. Garanteret.

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Når du har brug for nemt at håndtere vanskelige folder, kan du stole på, at vores konstante damp gør det hårde arbejde for dig. Se folderne smelte væk, når du bruger et ekstra dampskud, der hvor du har brug for det. Og det er perfekt, når du vil dampe lodrette gardiner eller opfriske tøj, der hænger på bøjle.

Let og kompakt til nem brug og opbevaring

Takket være den kompakte størrelse er den let og nem at håndtere, når du stryger dit tøj. Den passer endda til dit strygebræt. Men tænk ikke, at mindre betyder mindre styrke. Takket være vores eksklusive ProVelocity-teknologi har vi lavet kraftfulde dampstationer, der er lette og mere kompakte end nogensinde før.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

58

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

08/02/2023

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Equipamento oferece excelentes qualidades

Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo

Fordele

Fácil utilização e óptimo funcionamento

Ulemper

Não observei

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor

08/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλό προϊόν

Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.

Fordele

Πολύ γρήγορο

Ulemper

Χαλάει πολύ νερό

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

07/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!

Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på 2 timers strygning

  2. Op til 40 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med GC6734.