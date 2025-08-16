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  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
  • Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
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8000 SeriesHåndholdt damper

GC810/20

1
| (1) Anmeldelse

1 pris

Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag
Den nye Philips 8000 Series glatter dit tøj hurtigt og nemt. Op til 5 stykker tøj ad gangen, uden strygebræt. Det kan anvendes til alle typer stof, selv det mest sarte – og med garanti uden skinnende mærker eller brændemærker på tøjet.
Se alle fordele

Intet behov for strygebræt!

Kraftfuld og praktisk til hurtige resultater hver dag

  • Damppres liggende eller hængende

  • Damp på op til 32g/min

  • Afkalkningsteknologi

  • Ingen brændemærker

Kraftig damp på 32 g/min giver hurtige resultater

Kraftig damp på 32 g/min giver hurtige resultater

Kraftig damp på op til 32 g/min giver hurtige resultater hver dag.

Klar til brug på 60 sekunder

Klar til brug på 60 sekunder

Klar til brug på blot 60 sekunder.

Opvarmet plade for hurtigere resultater

Opvarmet plade for hurtigere resultater

Damp dit tøj på blot 3 minutter**. Den opvarmede plade forhindrer kondens på dit tøj og giver hurtige resultater.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.

  2. T-shirt af bomuld til kvinder og knælang nederdel testet af Philips Lab ved maks. damp