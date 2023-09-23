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Udgået

Dampstation

GC8280

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Flotte resultater, minimalt besvær
Denne kraftfulde og overraskende kompakte dampstation producerer konstant damp under højt tryk, hvilket gør strygeprocessen hurtig og nem. Takket være den aftagelige 1,4 liters vandtank kan du stryge i timevis uden afbrydelse.
Se alle fordele

Uafbrudt, kraftig damp med en 1,4 liter vandtank

Flotte resultater, minimalt besvær

Et tryk på op til 5 bar

Et tryk på op til 5 bar

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævnt kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.

Ekstra stor aftagelig 1,4 liters vandtank

Ekstra stor aftagelig 1,4 liters vandtank

For at gøre strygeprocessen så nem som muligt, behøver du en masse damp. En høj dampproduktion betyder normalt flere påfyldninger, men den ekstra store vandtank på 1,4 liter skal ikke fyldes lige så ofte.

Steam Tip gør det nemt at stryge vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip kombinerer en specielt tilspidset front på strygesålen med specielle ovale damphuller, som gør det muligt at nå ind i de mest snævre og vanskelige områder og dermed opnå et perfekt strygeresultat.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

23/09/2023

Portugal

Portugal

Excelente e duradouro

Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado

24/05/2019

Portugal

Portugal

mUITO bOM

pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado

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