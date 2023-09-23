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Udgået
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævnt kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.
For at gøre strygeprocessen så nem som muligt, behøver du en masse damp. En høj dampproduktion betyder normalt flere påfyldninger, men den ekstra store vandtank på 1,4 liter skal ikke fyldes lige så ofte.
Den unikke Steam Tip kombinerer en specielt tilspidset front på strygesålen med specielle ovale damphuller, som gør det muligt at nå ind i de mest snævre og vanskelige områder og dermed opnå et perfekt strygeresultat.
Priser
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Philips gc
23/09/2023
Portugal
Excelente e duradouro
Comprado em 2009 manter se ia operacional não fosse ter rasgado a mangueira dos cabos eléctricos o que gerou um curto circuito, e terá muito provavelmente queimado a placa electrónica. Espero que o seguinte tenha a mesma qualidade.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
louro
24/05/2019
Portugal
mUITO bOM
pENA QUE NÃO HÁ PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO COMO A CALDEIRA .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC8280/02 Gerador de vapor pressurizado