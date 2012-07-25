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  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips 8400 series Pressurised steam generator

Udgået

8400-serienDampstation

GC8420/02

4.4

| (17) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Flotte resultater, minimalt besvær

Kraftfuld og alligevel overraskende praktisk, producerer dette strygesystem kontinuerlig damp med højt tryk. Den store aftagelige vandtank kan du fylde op når som helst og hvor som helst, hvilket gør strygning hurtig og nem.

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Ingen kompromiser.

Flotte resultater, minimalt besvær

  • 1,6 L

Et tryk på op til 5 bar

Et tryk på op til 5 bar

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.

Dampskud på op til 160 g

Dampskud på op til 160 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Kontinuerlig damp op til 110 g/min

Kontinuerlig damp op til 110 g/min

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

17

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic performance.

I used to hate ironing but now it's so easy. The pressurised steam makes the ironing no effort at all, even cotton that is "too dry". I thought long and hard before buying a steam generator and am delighted with my choice. I just wish I'd taken the plunge sooner. Can't recommend it highly enough.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Excellent apart from the need for a separate base

Excellent steam generator iron. Two pieces of feedback: - need to manually de-scale every so often - no warning and if you don't do it, you will mess up a piece of ironing needing (at minimum) to re-wash - the iron does not stand on its end, needing a separate stamd to rest the iron on during ironing (re-positioning ironing, folding / setting up next piece of ironing). This is a nuisance that should be re-designed in future models.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

04/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

I am delighted with this product, its ease of use and excellent results

I thought it would be impossible to improve on my old steam generator system, however this product has exceeded expectations. It is light, user friendly and gives an excellent finish. Friends recently asked me if I was sending my bedding to the local laundry to be ironed!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 8400 series GC8420 Pressurised steam generator

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