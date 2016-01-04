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Udgået
Strygning uden besvær, kræver ingen indstillinger
Stryg alle materialer, der tåler strygning, fra silke til hør, bomuld og cashmere... endda i vilkårlig rækkefølge og uden at skulle justere indstillingerne. Philips PerfectCare-strygejernet stryger alt dit tøj hurtigt og helt uden brændemærker og skinnende mærker. Strygning er gjort helt enkelt.
5 bar
220 g dampskud
2,2 l fast vandtank
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Én perfekt indstilling til alt dit tøj. Altid den perfekte kombination af damp og temperatur pga.: 1) Den avancerede intelligente kontrolprocessor indstiller den perfekte kombination af damp og temperatur, og 2) det ultrakraftige cyklondampkammer leverer kraftfuld og konstant damp til alle materialer
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.
PerfectCare Aqua har denne unikke funktion: stor vandtank, som sikrer mange timers strygning, uden at vandtanken skal fyldes. Det er med til at gøre strygningen nemmere og hurtigere. Den fuldt synlige vandtanks fremragende design gør, at du kan se vandniveauet fra alle vinkler.
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Priser
4.4
ud af 5
43
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Fusspot
04/01/2016
United Kingdom
Best iron I have ever owned
Easy to use. Very efficient .Simple to descale, never drops horrible brown marks on your ironing as almost every other iron I have owned over the years has done. Has been in constant use now for over two years.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Abarr101
19/10/2014
United Kingdom
Super fast ironing
At first fill with water and a few minutes wait and the iron refused to work. A careful shake (not recommended according to the instructions) and the air lock cleared and the steam stared to flow. Ironing is a breeze.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Taffyta
29/04/2014
United Kingdom
Far better than I had expected.
This iron is amazing so much better and easier to use than a normal steam iron. I can now iron my dresses and delicate slips straight after each other with out fear of them singeing. I also had 3 pleated skirts that I hadn't worn for ages because they were so creased. Within minutes, using the iron vertically, they were as good as new.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua GC8635/02 Steam generator iron