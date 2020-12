Testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter

Strygejernet er testet og godkendt af uafhængige tekstileksperter hos forskningsinstitutter såsom DWI, IWTO og Woolmark for sin fremragende strygeevne. Woolmark Appeal Care-programmet hjælper kunderne med at finde kvalitetsvaskeprodukter, der er godkendt af The Woolmark Company til brug på uldprodukter. Philips har med sin patenterede OptimalTEMP-teknologi indtil nu været det eneste mærke, der har formået at blive certificeret med guldstandarden fra Woolmark. Du kan have tiltro til, at Woolmark-godkendte tøjplejeprodukter passer perfekt til uldtøj af enhver art.