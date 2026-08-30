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  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning
  • Kraftfuld og problemfri strygning

Udgået

9000 SeriesDampstation

GC9020/02

1 pris

Kraftfuld og problemfri strygning

Takket være den unikke Auto Calc Clean-funktion i den effektive og hurtige dampstation behøver du ikke længere fjerne kalk fra systemet. Det bliver gjort for dig. Dermed får du en sublim og problemfri strygeoplevelse

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Unik Auto Calc Clean-funktion

Kraftfuld og problemfri strygning

  • Auto Calc Clean

Et tryk på op til 5 bar

Et tryk på op til 5 bar

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen

Dit dampstrygejern leveres med en sikkerhedstransportlås. Du kan låse strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at nogen rører den varme strygesål, reduceres. Du kan også nemt bære dampstationen.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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