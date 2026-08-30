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Udgået
GC9020/02
Kraftfuld og problemfri strygning
Takket være den unikke Auto Calc Clean-funktion i den effektive og hurtige dampstation behøver du ikke længere fjerne kalk fra systemet. Det bliver gjort for dig. Dermed får du en sublim og problemfri strygeoplevelse
Auto Calc Clean
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
Dit dampstrygejern leveres med en sikkerhedstransportlås. Du kan låse strygejernet sikkert på basen, så risikoen for, at nogen rører den varme strygesål, reduceres. Du kan også nemt bære dampstationen.
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