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Nyistandsatte
Udgået
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Maks. tryk 6,5 bar
Op til 420 g dampskud
Vandtank med 2,5 liters kapacitet
Ultralet strygejern
Dit strygejern med dampstation har en sikker transportlås, der fastgør strygejernet til basisenheden uden risiko for, at det glider, eller at nogen kommer til at røre den varme strygesål. Den sikrer sikker og nem transport mellem brugssted og opbevaring rundt omkring i huset.
Vandtanken har en kapacitet på 2,5 liter, så du opnår op til 3 timers kontinuerlig brug uden behov for opfyldning af tanken. Den er også gennemsigtig, så du kan nemt kan få en 360° visning af tanken og se, hvor meget vand du har tilbage til at skabe et effektivt damptryk. Dampstationen har et stort påfyldningshul, der gør det nemt at påfylde vandtanken under hanen, eller du kan når som helst bruge en kande eller flaske under strygningen
Med OptimalTEMP-teknologien behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk kan du stryge jeans og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadiges pga. en for høj temperatur.
4.7
ud af 5
305
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
couch potato
05/09/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Great Iron
Never have to worry about burning clothes again or changing settings.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
Guccix
17/08/2020
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent steam generator iron
I bought this on the recommendation from a friend, and I have not been disappointed. The iron is lightweight and glides over all clothing. There is no temperature dial, the iron changes the temperature depending on what your ironing....you can go from denim to cotton to silk, with no problem!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
CP93
15/08/2019
United Kingdom
Where have you been all my life!!
[This review was collected as part of a promotion.] Fantastic iron with amazing steam production and good size water tank. It is fantastic that I don’t need to worry about burning my clothes and I don’t need to worry about adjusting settings. The iron was actually very light which makes it easier for ironing for long periods of time without causing strain on your arm and hand. It is great for steaming clothes vertically too so inthe morning I can just give my clothes a once over with steam whilst they are on the hanger. The unit isn’t too large which is great for storage purposes. It also has a safety lock for carrying so the iron won’t fall off and hurt you which was a nice little extra! It also has a safety auto off which again is a great additional extra. Extremely happy with this iron and have already recommended it to everyone I know!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Aqua Pro GC9324/20 Steam generator iron
op til 45% energibesparelse baseret på IEC 603311, eco-tilstand sammenlignet med TURBO-tilstand