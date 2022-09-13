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Gratis fragt fra 300 DKK
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Maks. tryk på 7,5 bar
Op til 520 g dampskud
Vandtank med 1,8 liters kapacitet
Aftagelig vandtank
Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.
Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.
Med OptimalTEMP-teknologien behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk kan du stryge jeans og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadiges pga. en for høj temperatur.
Priser
4.8
ud af 5
181
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Fordele
Βάρος και ισχύ
Ulemper
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Fordele
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Ulemper
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
JKHZ
11/02/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Fordele
Qualidade
Ulemper
Nenhuma
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor