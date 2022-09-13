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  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

PerfectCare EliteStrygejern med dampstation

GC9635/20

4.8
| (181) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

1 pris

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
PerfectCare Elite fra Philips gør det nemt at stryge og giver hurtige resultater. Med OptimalTEMP-teknologi kan du nu stryge alt fra jeans til silke uden at indstille temperaturen. Ingen skader på tøj, der tåler strygning.
Se alle fordele

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

  • Maks. tryk på 7,5 bar

  • Op til 520 g dampskud

  • Vandtank med 1,8 liters kapacitet

  • Aftagelig vandtank

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.

Spar energi med ECO-tilstand

Spar energi med ECO-tilstand

Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.

Stryg jeans og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Stryg jeans og silke efter hinanden uden at ændre temperaturindstilling

Med OptimalTEMP-teknologien behøver du ikke længere spilde tid på at ændre temperaturindstillinger, vente på, at temperaturen justeres, eller sortere tøjet på forhånd. Takket være en perfekt kombination af temperatur og et konstant, effektivt damptryk kan du stryge jeans og silke efter hinanden med garanti for, at tøjet ikke beskadiges pga. en for høj temperatur.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

181

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Fordele

Βάρος και ισχύ

Ulemper

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Fordele

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Ulemper

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

11/02/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Fordele

Qualidade

Ulemper

Nenhuma

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

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