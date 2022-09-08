Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.