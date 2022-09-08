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Nyistandsatte
GC9642/60R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Maks. tryk på 7,2 bar
Op til 490 g dampskud
Vandtank med 1,8 liters kapacitet
Aftagelig vandtank
Med revolutionerende teknologi kan du få en ultrahurtig strygeoplevelse. Den kraftige og konstante damp klarer selv ujævne folder, og tykkere materialer glattes hurtigt ud uden besvær. Der er også et ekstra dampskud, hvis det er nødvendigt – perfekt til lodret strygning eller vanskelige folder.
Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.
Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.