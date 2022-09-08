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  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
  • Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

Nyistandsatte

PerfectCare EliteStrygejern med dampstation

GC9642/60R1

1 pris

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.
PerfectCare Elite fra Philips gør det nemt at stryge og giver hurtige resultater. Med OptimalTEMP-teknologi kan du nu stryge alt fra jeans til silke uden at indstille temperaturen. Ingen skader på tøj, der tåler strygning.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

Strygning uden besvær. Hurtige resultater.

  • Maks. tryk på 7,2 bar

  • Op til 490 g dampskud

  • Vandtank med 1,8 liters kapacitet

  • Aftagelig vandtank

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Med revolutionerende teknologi kan du få en ultrahurtig strygeoplevelse. Den kraftige og konstante damp klarer selv ujævne folder, og tykkere materialer glattes hurtigt ud uden besvær. Der er også et ekstra dampskud, hvis det er nødvendigt – perfekt til lodret strygning eller vanskelige folder.

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Stor aftagelig vandtank for nem påfyldning

Den aftagelige vandtank kan nemt fyldes op når som helst, uden at apparatet skal slukkes. Den har en stor påfyldningsåbning, så du nemt kan fylde vandtanken op under hanen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så du kan få gavn af op til 2 timers kontinuerlig brug uden at skulle fylde tanken op.

Spar energi med ECO-tilstand

Spar energi med ECO-tilstand

Med ECO-tilstanden kan du spare energi, uden at det går ud over strygeresultatet. ECO-tilstanden anvender en mindre mængde damp, men stadig tilstrækkeligt til at stryge alt dit tøj.

Tekniske specifikationer

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