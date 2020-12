Opvarmet bræt med NeverBurn-overtræk

Med det store opvarmede bræt er der mulighed for hurtigere og mere bekvem strygning. NeverBurn-brættets overtræk er varmebestandigt, så du kan lade det varme strygejern stå med strygesålen direkte på brættet uden risiko for at brænde eller svide huller i det. Så behøver du heller ikke vride håndleddet for at sætte strygejernet på hælen.