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Udgået
GC9940/05
Ikonisk trolleydesign
sammenfoldeligt bræt
DualProtect-antikalk-systemet er designet til at holde systemet 99% kalkfrit. Dette brugervenlige antikalk-system beskytter systemet mod kalk og forlænger systemets levetid. Den dobbelte beskyttelse sikres ved hjælp af de specielle antikalk-patroner, der forhindrer, at der opstår kalk i systemet, og en ekstra rensecyklus, når patronerne udskiftes. Dobbelt beskyttelse, så du kan nyde en problemfri strygning uden at spekulere på kalk.
Integreret Philips-strygebræt med dampstation.
Et perfekt strygeresultat uden besvær. Det aktive strygebræt har en ventilator med blæse- og sugefunktion. Brug blæsefunktionen, når du stryger på en luftpude, som især er velegnet til lette og fine materialer, idet der hverken opstår utilsigtede folder eller skinnende områder på mørkt materiale. Med sugefunktionen kan du holde materialet fast på brættet, så du kan lave perfekte pressefolder i bukserne.
Priser
4.1
ud af 5
94
Anmeldelser
Bügelfee2007
14/12/2017
Deutschland
nie mehr anders bügeln
Ich benutze meine Station jetzt über 8 Jahre, volle Zufriedenheit. Ich bügle gerne, auch für meine Familie die Hemden weil es keine Umstände macht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940 Integriertes Bügelbrett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940 Integriertes Bügelbrett
Agnes654
24/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Das Gerät hat mich voll überzeugt
Die Bügelstation hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Bügelleistung ist sehr gut. Vergleichbar mit einer Schweizer Bügelstation, aber viel praktischer. Der Aufbau geht schnell und vor allem ist die Station schon nach einigen Minuten einsatzbereit. Man kann den Wasserstand sehen, da der Tank durchsichtig ist. Ich bion zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett
AnGo
24/01/2016
Deutschland
Bekræftet køber
Das Gerät hat mich voll überzeugt
Die Bügelstation hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Bügelleistung ist sehr gut. Vergleichbar mit einer Schweizer Bügelstation, aber viel praktischer. Der Aufbau geht schnell und vor allem ist die Station schon nach einigen Minuten einsatzbereit. Man kann den Wasserstand sehen, da der Tank durchsichtig ist. Ich bion zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett