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  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
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  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
  • Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
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Udgået

WardrobeCareIntegreret strygebræt

GC9940/05

4.1
| (94) Anmeldelser

1 pris

Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte
Det integrerede Philips Wardrobe Care GC9940/05-strygesystem giver problemfri strygning fra opsætning til opbevaring. Et aktivt strygebræt kombineret med et kraftfuldt strygejern giver dig professionelle strygeresultater derhjemme.
Se alle fordele

Integreret strygesystem

Halvt så meget arbejde, maksimalt udbytte

  • Ikonisk trolleydesign

  • sammenfoldeligt bræt

DualProtect anti-kalk-system til problemfri strygning

DualProtect anti-kalk-system til problemfri strygning

DualProtect-antikalk-systemet er designet til at holde systemet 99% kalkfrit. Dette brugervenlige antikalk-system beskytter systemet mod kalk og forlænger systemets levetid. Den dobbelte beskyttelse sikres ved hjælp af de specielle antikalk-patroner, der forhindrer, at der opstår kalk i systemet, og en ekstra rensecyklus, når patronerne udskiftes. Dobbelt beskyttelse, så du kan nyde en problemfri strygning uden at spekulere på kalk.

Integreret strygebræt med dampstation

Integreret Philips-strygebræt med dampstation.

Aktivt strygejern med blæse- og sugefunktion

Aktivt strygejern med blæse- og sugefunktion

Et perfekt strygeresultat uden besvær. Det aktive strygebræt har en ventilator med blæse- og sugefunktion. Brug blæsefunktionen, når du stryger på en luftpude, som især er velegnet til lette og fine materialer, idet der hverken opstår utilsigtede folder eller skinnende områder på mørkt materiale. Med sugefunktionen kan du holde materialet fast på brættet, så du kan lave perfekte pressefolder i bukserne.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

94

Anmeldelser

14/12/2017

Deutschland

Deutschland

nie mehr anders bügeln

Ich benutze meine Station jetzt über 8 Jahre, volle Zufriedenheit. Ich bügle gerne, auch für meine Familie die Hemden weil es keine Umstände macht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940 Integriertes Bügelbrett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940 Integriertes Bügelbrett

24/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Gerät hat mich voll überzeugt

Die Bügelstation hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Bügelleistung ist sehr gut. Vergleichbar mit einer Schweizer Bügelstation, aber viel praktischer. Der Aufbau geht schnell und vor allem ist die Station schon nach einigen Minuten einsatzbereit. Man kann den Wasserstand sehen, da der Tank durchsichtig ist. Ich bion zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett

24/01/2016

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Gerät hat mich voll überzeugt

Die Bügelstation hat meine Erwartungen voll erfüllt. Die Bügelleistung ist sehr gut. Vergleichbar mit einer Schweizer Bügelstation, aber viel praktischer. Der Aufbau geht schnell und vor allem ist die Station schon nach einigen Minuten einsatzbereit. Man kann den Wasserstand sehen, da der Tank durchsichtig ist. Ich bion zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for WardrobeCare GC9940/05 Inklusive Bügelbrett

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.