Unik OptimalTemp: problemfri strygning, uden behov for indstilling

Det unikke og revolutionerende OptimalTemp-system har altid den perfekte kombination af damp og temperatur til alle typer tøj og fjerner effektivt og blidt folder fra tøjet. Strygning kan overstås både fredeligt, sikkert og hurtigt. Der er ikke behov for at indstille temperatur og damp mere, der er ingen risiko for at brænde fine stoffer, og det er ikke længere nødvendigt at vente på, at strygejernet varmer op eller køler ned mellem forskellige typer tøj.