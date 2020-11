2 års garanti plus 3 år, når du registrerer produktet online

Alle vores grooming-produkter er bygget til at holde. De kommer med en global garanti og global spændingskompatibilitet. Du skal blot registrere din hårklipper på www.philips.com/5years for at modtage et ekstra 3 år ud over din 2 års standardgaranti fra Philips. Det giver dig 5 års global garanti i alt.