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Udgået
HC3400/15
HairClipper Series 3000 - klipper dobbelt så hurtigt*
HairClipper Series 3000 er bygget til at holde og specialudviklet til at yde. Det innovative skær, knivene i rustfrit stål og den justerbare hårkam er designet til at give dig en hurtig, skarp klipning igen og igen.
Knive i rustfrit stål
13 længdeindstillinger
Brug med ledning
Gå hurtigt igennem enhver hårtype med vores avancerede DualCut-teknologi, der kombinerer et dobbeltslebet skær med teknik til nedsat friktion. Det innovative skær er designet til at yde igen og igen og klipper hår dobbelt så hurtigt som almindelige hårklippere fra Philips.*
Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig skarphed.
Du skal blot vælge og låse i den længde, du ønsker, med den justerbare kam, som har 12 låsbare længdeindstillinger fra 1 mm til 23 mm med præcist 2 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden kam til en tæt 0,5 mm trimning.
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3.6
ud af 5
41
Anmeldelser
Joe1973
16/04/2018
Danmark
Produktet er let at gå til
Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Storejav
28/03/2017
Danmark
Bekræftet køber
Glimrende til prisen
Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
fati
21/01/2015
Deutschland
Das produkt ist sehr handlich und sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Euromonitor International, detailsalg i enheder, elektrisk kropspleje, som omfatter en kombination af kategorierne kropsshavere, elektriske ansigtsrensere og hårplejeapparater, data for 2025.
sammenlignet med dens forgænger fra Philips