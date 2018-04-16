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Udgået

Hairclipper series 3000Hårklipper

HC3400/15

3.6

| (41) Anmeldelser

HairClipper Series 3000 - klipper dobbelt så hurtigt*

HairClipper Series 3000 er bygget til at holde og specialudviklet til at yde. Det innovative skær, knivene i rustfrit stål og den justerbare hårkam er designet til at give dig en hurtig, skarp klipning igen og igen.

Se alle fordele

Verdens førende brand inden for elektrisk pleje1

med DualCut-teknologi for en hurtigere, skarpere klipning

HairClipper Series 3000 - klipper dobbelt så hurtigt*

  • Knive i rustfrit stål

  • 13 længdeindstillinger

  • Brug med ledning

Dobbeltslebne skær med nedsat friktion

Dobbeltslebne skær med nedsat friktion

Gå hurtigt igennem enhver hårtype med vores avancerede DualCut-teknologi, der kombinerer et dobbeltslebet skær med teknik til nedsat friktion. Det innovative skær er designet til at yde igen og igen og klipper hår dobbelt så hurtigt som almindelige hårklippere fra Philips.*

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig skarphed.

Nemt at vælge og låse i 13 længdeindstillinger - 0,5 til 23 mm

Nemt at vælge og låse i 13 længdeindstillinger - 0,5 til 23 mm

Du skal blot vælge og låse i den længde, du ønsker, med den justerbare kam, som har 12 låsbare længdeindstillinger fra 1 mm til 23 mm med præcist 2 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden kam til en tæt 0,5 mm trimning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

41

Anmeldelser

16/04/2018

Danmark

Danmark

Produktet er let at gå til

Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

28/03/2017

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Glimrende til prisen

Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

21/01/2015

Deutschland

Deutschland

Das produkt ist sehr handlich und sehr gut

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

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  1. Euromonitor International, detailsalg i enheder, elektrisk kropspleje, som omfatter en kombination af kategorierne kropsshavere, elektriske ansigtsrensere og hårplejeapparater, data for 2025. 

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips