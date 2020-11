2 års garanti samt yderligere 3 år ved registrering online

Philips hårklippere leveres med to års garanti over hele verden. Vores hårklippere er designet til at holde. Den skal aldrig smøres, og den er kompatibel med elektriske standarder over hele verden. Hvis du registrere hårklipperen på www.philips.com/5years får du yderligere 3 års garanti, ud over den 2-årige standardgaranti, hvilket giver dig i alt 5 års garanti på HC3410/85. For den medfølgende næsehårstrimmer NT1150 indgår den normale standardgaranti på 2 år.