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  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
  • HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*

Udgået

Hairclipper series 5000Hårklipper

HC5440/80

3.8
| (98) Anmeldelser
HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*
HairClipper Series 5000 er bygget til at holde og specialudviklet til at yde. Den innovative skærenhed, knivene i rustfrit stål og de justerbare skæg- og hårkamme er designet til at give dig en hurtig, skarp klipning, igen og igen.
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The world's most preferred electric male grooming brand1

med DualCut-teknologi for en hurtigere, skarpere klipning

HairClipper Series 5000 - klipper dobbelt så hurtigt*

  • Knive i rustfrit stål

  • 24 længdeindstillinger

  • 75 min. u. ledning/8 t. opladning

  • Justerbar skægkam og etui

Dobbeltslebne skær med nedsat friktion

Dobbeltslebne skær med nedsat friktion

Gå hurtigt igennem enhver hårtype med vores avancerede DualCut-teknologi, der kombinerer et dobbeltslebet skær med teknik til nedsat friktion. Det innovative skær er designet til at klippe hår dobbelt så hurtigt som almindelige hårklippere fra Philips, med den ekstra tillid ved et robust stålgitter til ultimativ holdbarhed.*

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Selvslibende stålskær giver langvarig skarphed

Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig skarphed.

Nemt at vælge og låse i 24 længdeindstillinger - 0,5 til 23 mm

Nemt at vælge og låse i 24 længdeindstillinger - 0,5 til 23 mm

Du skal blot dreje zoomhjulet for at vælge og låse i den længde, du ønsker, med 23 længdeindstillinger fra 1 til 23 mm og præcist 1 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden kam til en tæt 0,5 mm trimning.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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3.8

ud af 5

98

Anmeldelser

22/08/2018

Danmark

Danmark

hårklipper

har aldrig haft en der var så god og let Barre god

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

03/07/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Kompakt og funktionel

Dette produkt lever fuldt ud op til vore forventninger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

10/12/2015

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super klipprr

Rigtig rigtig godt produkt, så meget bedre end de billige fra discount butikkerne.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips