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Udgået
HC5440/80
Knive i rustfrit stål
24 længdeindstillinger
75 min. u. ledning/8 t. opladning
Justerbar skægkam og etui
Gå hurtigt igennem enhver hårtype med vores avancerede DualCut-teknologi, der kombinerer et dobbeltslebet skær med teknik til nedsat friktion. Det innovative skær er designet til at klippe hår dobbelt så hurtigt som almindelige hårklippere fra Philips, med den ekstra tillid ved et robust stålgitter til ultimativ holdbarhed.*
Selvslibende skær i rustfrit stål giver langvarig skarphed.
Du skal blot dreje zoomhjulet for at vælge og låse i den længde, du ønsker, med 23 længdeindstillinger fra 1 til 23 mm og præcist 1 mm mellem hver længde. Eller du kan bruge den uden kam til en tæt 0,5 mm trimning.
3.8
ud af 5
98
Anmeldelser
jackson
22/08/2018
Danmark
hårklipper
har aldrig haft en der var så god og let Barre god
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Lyng18
03/07/2016
Danmark
Bekræftet køber
Kompakt og funktionel
Dette produkt lever fuldt ud op til vore forventninger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Llhlund
10/12/2015
Danmark
Bekræftet køber
Super klipprr
Rigtig rigtig godt produkt, så meget bedre end de billige fra discount butikkerne.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 5000 HC5440/80 Hårklipper
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
sammenlignet med dens forgænger fra Philips