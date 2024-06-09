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Udgået
Den digitale touch-grænseflade giver dig præcis feedback om den valgte længde. På din touchscreen kan du nemt swipe gennem mere end 400 længdeindstillinger. Gennemgå hurtigt de forskellige længder, eller gå langsomt igennem hvert enkelt lille trin på 0,1 mm.
Brug Digital touch-betjening til at fastlåse nøjagtig den længde, du ønsker. Der er mere end 400 at vælge imellem i trin på 0,1 mm, eller du kan fjerne kammen for at få en tæt trimning på 0,5 mm.
Oplev præcis klipning med tre justerbare hårkamme. Fastlås mere end 400 hårlængder mellem 1 mm og 42 mm, eller brug hårklipperen uden kam for at få en tæt trimning på 0,5 mm.
4.1
ud af 5
908
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
tilfreds
09/06/2024
Danmark
Bekræftet køber
Igen et godt køb.
Pris og funktionalitet er BARE ok. det kunne være bedre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
kla12
30/01/2022
Danmark
Bekræftet køber
Alt var ok
Bestilte produktet, da jeg kendte det i forvejen. Virkelig god hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Riberhus
10/12/2021
Danmark
Bekræftet køber
Hamrende skarp
Fantastisk skarp. Klipper helt imponerende godt. Klipper ikke ret godt i langt hår med afstandsstykker på. Håret pakker sig og blokerer knivene. Jeg klipper primært helt uden skær. Og der er den altså imponerende
Fordele
Let, skarp, nem at håndtere. Batteritid.
Ulemper
Klipper ikke ret godt med afstandsstykke.c
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper