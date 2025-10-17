Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Hairclipper series 9000 HC9450/13 Hair clipper
Udgået
Support
HC9450/13
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Brugervejledning
EU-overensstemmelseserklæring
Alle (3)
Hvordan bruger jeg funktionerne på min Philips-hårklipper HC9450?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
HairclipperSkærenhed
Hairclipper series 9000Opladeholder
Hairclipper 7000/9000Justerbar hårkam 1-7 mm
Hair clipper series 7000& 9000Justerbar hårkam 7-24 mm
Hairclipper series 7000 & 9000Justerbar hårkam 24-42 mm
Hairclipper seria 7000& 9000 Etui
Beardtrimmer series 9000HQ8505-transformer
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt