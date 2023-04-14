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  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
  • Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag

Daily CollectionBrødrister - 2 skiver, bred brødholder, sort

HD2581/90

4.4
| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag
Denne kompakte brødrister har 8 indstillinger og 2 store brødholdere med variabel bredde, så du kan opnå ensartet ristning af forskellige brødtyper. Med den integrerede bollerist kan du nemt varme dine foretrukne boller og kager.
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Med 8 indstillinger og indbygget bollerist

Sprødt gyldenbrunt ristet brød hver dag

  • 8 indstillinger

  • Integreret bollevarmer

  • Kompakt design

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige typer brød uden risiko for, at det brænder på. Juster risteindstillingen efter behov, og få dit brød ristet, som du ønsker det.

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser

2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser. Brødet holdes fast i midten for en mere ensartet ristning på begge sider takket være den selvcentrerende funktion.

Integreret bollerist til opvarmning af rundstykker, wienerbrød eller boller

Integreret bollerist til opvarmning af rundstykker, wienerbrød eller boller

Integreret bollerist til opvarmning af dine foretrukne typer af boller, wienerbrød og rundstykker.

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
1

14/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Εξαιρετικό

Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

13/01/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!

Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.

Fordele

Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.

Ulemper

Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

15/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!

Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω

Fordele

εξαιρετικη συσκευη

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα

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