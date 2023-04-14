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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
8 indstillinger
Integreret bollevarmer
Kompakt design
8 indstillinger gør det muligt at riste forskellige typer brød uden risiko for, at det brænder på. Juster risteindstillingen efter behov, og få dit brød ristet, som du ønsker det.
2 store, variable brødholdere til brød i forskellige størrelser. Brødet holdes fast i midten for en mere ensartet ristning på begge sider takket være den selvcentrerende funktion.
Integreret bollerist til opvarmning af dine foretrukne typer af boller, wienerbrød og rundstykker.
4.4
ud af 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Πηνελοπη
14/04/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Εξαιρετικό
Είναι φοβερό προϊόν. Ψήνει τις κλασσικές φέτες τοστ, αλλά και φέτες από ψωμί που τις έχουμε κόψει εμείς σε κάθε λογικό μέγεθος. Έχει από πάνω θέση για να ψήσετε μεγαλύτερο ψωμί ή κρουασάν και συρτάρι καθαρισμού για τα ψίχουλα. Γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος και αξίζει
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
angelikir
13/01/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Μια όμορφη και λειτουργική φρυγανιέρα!
Είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτή τη φρυγανιέρα! Δεν χρειαζόμουν κάτι εξεζητημένο. Φρυγανίζει ομοιόμορφα το ψωμί, χωρίς να το καίει. Επιπλέον είναι πολύ λιτή και όμορφη, και ... η σχάρα για το κρουασάν, που διαθέτει, είναι το πρόσθετο "γλυκό" χαρακτηριστικό, που την κάνει ξεχωριστή! Και κάνει τη δουλειά του, όπως υπόσχεται!! Στα συν και το συρταράκι για τα ψίχουλα, με το οποίο απομακρύνονται εύκολα.
Fordele
Όμορφο ντιζάιν, εύκολη, αξιόπιστη χρήση, σχάρα για το κρουασάν, συρταράκι για τα ψίχουλα.
Ulemper
Για τη χρήση που κάνω εγώ, δεν βρήκα κάτι μεμπτό.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Bill Lek
15/11/2022
Ελλάδα
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!!
Ευκολη στην χρηση ,με το καλυτερο αποτελεσμα.!!! Σας ευχαριστω
Fordele
εξαιρετικη συσκευη
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HD2581/00 Φρυγανιέρα