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Daily Collection Brødrister - 2 skiver, bred brødholder, sort

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Daily CollectionBrødrister - 2 skiver, bred brødholder, sort

HD2581/90

Daily Collection Brødrister - 2 skiver, bred brødholder, sort

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Manualer og dokumentation

Important Information Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Brugervejledning

  • PDF fil
  • 6 April 2026

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