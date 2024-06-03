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  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
  • Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
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Udgået

Airfryer3000 Series 4.1L

HD9200/90

4.5
| (10) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*
Nyd sund mad, der takket være Rapid Air-teknologi er sprød på ydersiden og mør på indersiden. Download HomeID-appen, så kan du gå på opdagelse i hundredvis af lækre opskrifter hver dag.
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Takket være Rapid Air-teknologi

Lækker mad med op til 90 % mindre fedt!*

  • Rapid Air-teknologi

  • 4.1L

  • Sort

Hjemmelavet. På den nemme måde.

Hjemmelavet. På den nemme måde.

Udnyt din Airfryers fulde potentiale til at tilberede måltider, der er mere velsmagende og sundere. Udforsk tidsbesparende funktioner, og styrk dine madlavningsevner for at lave hjemmelavede måltider, som du og din familie elsker, hver dag.

Nem at bruge og rengøre

Nem at bruge og rengøre

Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. Vores Airfryers QuickClean-kurv har slip-let-belægning, så den er nem at rengøre. Stegning med luft betyder også, at dit hjem ikke lugter af traditionel friturestegning.

Justerbar betjening af tid og temperatur

Justerbar betjening af tid og temperatur

Den integrerede timer giver dig mulighed for at forudindstille tilberedningstider på op til 60 minutter. Den automatiske slukningsfunktion omfatter en lyd, der fortæller dig, at din ret er klar. Med en fuldt justerbar temperaturknap kan du forudindstille den bedste varmeindstilling til den mad, du tilbereder, op til 200 grader. Nyd sprøde, gyldne pommes frites, snacks, velsmagende kylling og meget mere – alt sammen tilberedt ved den rette temperatur i den ideelle tid.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

10

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/06/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΤΕΛΕΙΟ!!!!

Με ικανοποιησε σε οτι ειχα σκεφτει και ηθελα,οποτε για μενα ειναι τέλεια!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

23/11/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Σχέση απόδοσης και τιμής πολύ καλή .

Προτείνετε ....πολύ καλή ακόμα ανακαλύπτω δυνατότητες.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L

25/12/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Muito eficiente

Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  2. Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.

  3. Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community

  4. Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.