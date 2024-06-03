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Udgået
CP1630/01
CP1619/01
CP1611/01
CP1612/01
CP1613/01
CP1614/01
CP1615/01
CP1358/01
CP1359/01
CP1390/01
Rapid Air-teknologi
4.1L
Sort
Udnyt din Airfryers fulde potentiale til at tilberede måltider, der er mere velsmagende og sundere. Udforsk tidsbesparende funktioner, og styrk dine madlavningsevner for at lave hjemmelavede måltider, som du og din familie elsker, hver dag.
Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. Vores Airfryers QuickClean-kurv har slip-let-belægning, så den er nem at rengøre. Stegning med luft betyder også, at dit hjem ikke lugter af traditionel friturestegning.
Den integrerede timer giver dig mulighed for at forudindstille tilberedningstider på op til 60 minutter. Den automatiske slukningsfunktion omfatter en lyd, der fortæller dig, at din ret er klar. Med en fuldt justerbar temperaturknap kan du forudindstille den bedste varmeindstilling til den mad, du tilbereder, op til 200 grader. Nyd sprøde, gyldne pommes frites, snacks, velsmagende kylling og meget mere – alt sammen tilberedt ved den rette temperatur i den ideelle tid.
4.5
ud af 5
10
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
ΕRST
03/06/2024
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΤΕΛΕΙΟ!!!!
Με ικανοποιησε σε οτι ειχα σκεφτει και ηθελα,οποτε για μενα ειναι τέλεια!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Pareo
23/11/2023
Ελλάδα
Σχέση απόδοσης και τιμής πολύ καλή .
Προτείνετε ....πολύ καλή ακόμα ανακαλύπτω δυνατότητες.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 3000 HD9200/90 Airfryer L
Salves33
25/12/2022
Portugal
Bekræftet køber
Muito eficiente
Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Sammenlignet med fedtindholdet i kylling og svinekød i forhold til stegning i en frituregryde og wok.
Kun tilgængelig i lande med et HomeID-community
Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.