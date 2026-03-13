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Airfryer 3000 Series 4.1L
Udgået
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HD9200/90
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Quick start guide Philips Essential Airfryer
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Hvordan fjerner jeg kurven i min Philips Airfryer fra gryden?
Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Tilbehør til Airfryer 3,2 og 4,2 lGrillkit
Essential CompactKurv til hurtig rengøring
Essential CompactPande
Essential CompactPande til Airfryer
Essential CompactGummiprop
Airfryer-tilbehørCompact Party Master Kit
Airfryer-tilbehørBaking Kit L
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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