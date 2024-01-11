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  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider
  • Din madlavningspartner til sunde måltider

5000 - serienPhilips Airfryer XXL Connected

HD9285/96

3.3
| (3) Anmeldelser
Din madlavningspartner til sunde måltider
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected er din daglige madlavningspartner, som giver dig problemfri, ernæringsmæssigt afbalancerede og velsmagende måltider til hele familien, alle ugens dage.
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Par med HomeID-appen

Din madlavningspartner til sunde måltider

  • Opret forbindelse til HomeID

  • 16-i-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air-teknologi

  • Tilbehør til bagning og grilning

Din madlavningspartner til sunde familiemåltider

Din madlavningspartner til sunde familiemåltider

Vores intuitive NutriU-app forbindes enkelt med din Airfryer, hvilket gør den til en ideel partner til madlavning i hverdagen. Du har flere muligheder for sundere tilberedning og kan opdage og dele spændende nye opskrifter og endda fjernovervåge din madlavning, så du får mere tid til de ting, du elsker

Fuld alsidighed og multifunktionalitet, alt sammen i én Airfryer

Fuld alsidighed og multifunktionalitet, alt sammen i én Airfryer

Den nye Philips Airfryer 5000-serie XXL Connected har 16 forskellige tilberedningsfunktioner: luftfritering, bag, grill, rist, dehydrer, toast, optø, genopvarm, fermenter og meget mere.

Velsmagende Airfryer-opskrifter til en sund livsstil - hver dag

Velsmagende Airfryer-opskrifter til en sund livsstil - hver dag

Opdag hundredvis af lækre, velsmagende, hurtige og sunde opskrifter til din Airfryer. HomeID-opskrifterne er godkendt af ernæringseksperter - så er det nemt at træffe de rigtige valg hver dag.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.3

ud af 5

3

Anmeldelser

3
2

11/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Εύκολο στη χρήση,πολύ καλό μαγείρεμα....Η λειτουργία με το WIFI του χρειάζεται βελτίωση.

Fordele

Αθόρυβο,εύκολο στη χρήση,εξαιρετικό ψήσιμο

Ulemper

WIFI

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

29/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι εξαιρετικό στο ψήσιμο κ γρήγορο

Αφαιρώ 1 αστέρι λόγω χωρητικότητας. Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δυστυχώς δεν υπήρχε μεγαλύτερο. Είχε γρατζουνιά εσωτερικα κ όταν το είδα κ το ανέφερα δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα απλώς μου είπαν ότι δεν πειράζει

Fordele

Είναι γρήγορο κ ψήνει όμοιομορφα

Ulemper

Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δεν υπήρχε μεγαλύτερο της ίδιας εταιρίας. Δεν θα το προτιμούσα αν το γνώριζα. Επίσης όταν το αγόρασα είχε μέσα γρανζουνια που δεν είχα προσέξει κ φυσικά μου είπαν ότι δεν πειράζει κ δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

20/06/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Χάλασε η αντίσταση (?) σε ένα μήνα ακριβώς

Αγορά στις 5 Μαΐου.... Χάλασε η αντίσταση (?) με λιγοστή χρήση κ εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κ το παρέδωσα στο σέρβις στις 5 Ιούνη. Εχτές 19 Ιουνίου με ενημέρωσαν πως αναμένουν ανταλλακτικό κ θα με ενημερώσουν. Αντί να το αντικαταστήσουν.... Ανταλλακτικό! Για το εάν άξιζε τα λεφτά του δεν έχω γνώμη γιατί στην κατοχή μου έμεινε ελάχιστα. Το σίγουρο είναι ότι μετάνιωσα που εμπιστεύτηκα ένα μεγάλο brand κ έδωσα σχεδόν 300 ευρώ

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Antallet af opskrifter kan variere fra land til land

  2. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  3. Gennemsnitlige procentdele baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880