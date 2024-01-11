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Gratis fragt fra 300 DKK
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HD9285/96
Opret forbindelse til HomeID
16-i-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air-teknologi
Tilbehør til bagning og grilning
Vores intuitive NutriU-app forbindes enkelt med din Airfryer, hvilket gør den til en ideel partner til madlavning i hverdagen. Du har flere muligheder for sundere tilberedning og kan opdage og dele spændende nye opskrifter og endda fjernovervåge din madlavning, så du får mere tid til de ting, du elsker
Den nye Philips Airfryer 5000-serie XXL Connected har 16 forskellige tilberedningsfunktioner: luftfritering, bag, grill, rist, dehydrer, toast, optø, genopvarm, fermenter og meget mere.
Opdag hundredvis af lækre, velsmagende, hurtige og sunde opskrifter til din Airfryer. HomeID-opskrifterne er godkendt af ernæringseksperter - så er det nemt at træffe de rigtige valg hver dag.
3.3
ud af 5
3
Anmeldelser
pascord
11/01/2024
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Εύκολο στη χρήση,πολύ καλό μαγείρεμα....Η λειτουργία με το WIFI του χρειάζεται βελτίωση.
Fordele
Αθόρυβο,εύκολο στη χρήση,εξαιρετικό ψήσιμο
Ulemper
WIFI
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Zina82
29/01/2024
Ελλάδα
Είναι εξαιρετικό στο ψήσιμο κ γρήγορο
Αφαιρώ 1 αστέρι λόγω χωρητικότητας. Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δυστυχώς δεν υπήρχε μεγαλύτερο. Είχε γρατζουνιά εσωτερικα κ όταν το είδα κ το ανέφερα δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα απλώς μου είπαν ότι δεν πειράζει
Fordele
Είναι γρήγορο κ ψήνει όμοιομορφα
Ulemper
Είναι οριακό για 4μελη οικογένεια κ δεν υπήρχε μεγαλύτερο της ίδιας εταιρίας. Δεν θα το προτιμούσα αν το γνώριζα. Επίσης όταν το αγόρασα είχε μέσα γρανζουνια που δεν είχα προσέξει κ φυσικά μου είπαν ότι δεν πειράζει κ δεν έγινε αντικατάσταση όπως περίμενα
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Katerina2023
20/06/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Χάλασε η αντίσταση (?) σε ένα μήνα ακριβώς
Αγορά στις 5 Μαΐου.... Χάλασε η αντίσταση (?) με λιγοστή χρήση κ εφόσον είχε χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κ το παρέδωσα στο σέρβις στις 5 Ιούνη. Εχτές 19 Ιουνίου με ενημέρωσαν πως αναμένουν ανταλλακτικό κ θα με ενημερώσουν. Αντί να το αντικαταστήσουν.... Ανταλλακτικό! Για το εάν άξιζε τα λεφτά του δεν έχω γνώμη γιατί στην κατοχή μου έμεινε ελάχιστα. Το σίγουρο είναι ότι μετάνιωσα που εμπιστεύτηκα ένα μεγάλο brand κ έδωσα σχεδόν 300 ευρώ
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Denne anmeldelse blev foretaget for Airfryer HD9285/96 5000 Series XXL Connected
Antallet af opskrifter kan variere fra land til land
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Gennemsnitlige procentdele baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880