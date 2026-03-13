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5000 - serien Philips Airfryer XXL Connected
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HD9285/96
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Alle (15)
Kan mere end én person oprette forbindelse til en Philips-køkkenenhed?
Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Skal jeg fjerne gummiproppen fra min Philips Airfryer-gryde?
Hvorfor bipper min Philips Airfryer under tilberedningen?
Hvordan fjerner jeg kurven i min Philips Airfryer fra gryden?
Airfryer-tilbehørBagekit XXL
Airfryer-tilbehørGrill Kit XXL
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l2-lags madlavningssæt
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 lMorgenmadssæt
5000 Series XXL connectedPande
5000-serien XXL ConnectedKurv
5000 Series XXL ConnectedGrilltilbehør
5000 Series XXL ConnectedBagetilbehør
5000 Series XXL ConnectedGummiprop til gryden
5000 Series XXL connectedGummifod til Airfryer-bunden
Min Philips-køkkenenhed kan ikke finde mit Wi-Fi-hjemmenetværk
Jeg kan ikke betjene min Philips-køkkenenhed med min HomeID-app
On/off-knappens lys på min Philips Airfryer slukker ikke
Jeg kan ikke tilslutte min Philips-køkkenenhed til min NutriU-app
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