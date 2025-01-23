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  • Varmt vand til hverdagsbrug
  • Varmt vand til hverdagsbrug

Essentials CollectionPhilips Elkedel 1000 Series

HD9314/90

4.7

| (39) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Varmt vand til hverdagsbrug

Spar tid med Philips Essential Collection 1000 Series Elkedel. Med et fladt varmeelement til hurtig kogning og nem rengøring er det hurtigt at tilberede dine foretrukne varme drikke og koge vand til madlavningen.

Se alle fordele

Hurtig kogning til varme drikke og meget mere

Varmt vand til hverdagsbrug

  • Holdbar, sikker og effektiv kogning

  • Smart og praktisk design

  • Få det komplette morgenmadssæt

Få det komplette morgenmadssæt

Få det komplette morgenmadssæt

Et morgenmadssæt designet til det, der virkelig tæller. Oplev det komplette sæt med matchende drypkaffemaskine og brødrister.

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Oplev hurtig kogning og nem rengøring med det skjulte varmeelement i rustfrit stål – den perfekte blanding af hastighed og bekvemmelighed til dine foretrukne varme drikke.

Sikring mod tørkogning øger sikkerheden

Sikring mod tørkogning øger sikkerheden

Du skal ikke bekymre dig om noget som helst. Vores elkedel slukker automatisk, når vandet er kogt, så undgår du overophedning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

39

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

23/01/2025

Norge

Norge

Enkel og grei

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Enkel, fin og billig vannkoker. Den koker opp vannet og gjør jobben den skal. Stopper om det ikke er vann I, som er veldig greit om du kommer borti knappen. Kan virkelig anbefales

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

22/01/2025

Norge

Norge

Vannkokeren du trenger!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Tusen takk for gaven @influenster. Effektiv vannkoker for daglig bruk Spar tid med Philips vannkoker 1000 Series. Du kan raskt tilberede favorittdrikkene dine og koke vann til matlaging med et flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring. Elsker at det er et frokostsett designet for det som virkelig teller. komplette settet med matchende kaffetrakter og brødrister. 2200W Kapasitet: 1,7 l Automatisk avslåing Anbefaler!

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

21/01/2025

Norge

Norge

Flott vannkoker med god kapasitet.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kjempefin vannkoker som gjør akkurat det den skal - koke vann. Den tar hele 1,7 liter vann, og koker dette relativt fort. Vannkokeren er ikke kjempestor og heller ikke skjemmende om den står fremme. Skikkelig fin matt svart gir den en flott finish. Alt i alt et godt kjøp!

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien

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