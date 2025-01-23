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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Varmt vand til hverdagsbrug
Spar tid med Philips Essential Collection 1000 Series Elkedel. Med et fladt varmeelement til hurtig kogning og nem rengøring er det hurtigt at tilberede dine foretrukne varme drikke og koge vand til madlavningen.
Holdbar, sikker og effektiv kogning
Smart og praktisk design
Få det komplette morgenmadssæt
Et morgenmadssæt designet til det, der virkelig tæller. Oplev det komplette sæt med matchende drypkaffemaskine og brødrister.
Oplev hurtig kogning og nem rengøring med det skjulte varmeelement i rustfrit stål – den perfekte blanding af hastighed og bekvemmelighed til dine foretrukne varme drikke.
Du skal ikke bekymre dig om noget som helst. Vores elkedel slukker automatisk, når vandet er kogt, så undgår du overophedning.
4.7
ud af 5
39
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
alexandralklinge_4248
23/01/2025
Norge
Enkel og grei
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Enkel, fin og billig vannkoker. Den koker opp vannet og gjør jobben den skal. Stopper om det ikke er vann I, som er veldig greit om du kommer borti knappen. Kan virkelig anbefales
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien
stineh6_8156
22/01/2025
Norge
Vannkokeren du trenger!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Tusen takk for gaven @influenster. Effektiv vannkoker for daglig bruk Spar tid med Philips vannkoker 1000 Series. Du kan raskt tilberede favorittdrikkene dine og koke vann til matlaging med et flatt varmeelement for rask koking og enkel rengjøring. Elsker at det er et frokostsett designet for det som virkelig teller. komplette settet med matchende kaffetrakter og brødrister. 2200W Kapasitet: 1,7 l Automatisk avslåing Anbefaler!
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien
heidi_2706_9326
21/01/2025
Norge
Flott vannkoker med god kapasitet.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Kjempefin vannkoker som gjør akkurat det den skal - koke vann. Den tar hele 1,7 liter vann, og koker dette relativt fort. Vannkokeren er ikke kjempestor og heller ikke skjemmende om den står fremme. Skikkelig fin matt svart gir den en flott finish. Alt i alt et godt kjøp!
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien
Denne anmeldelse blev foretaget for Essentials collection HD9314/90 Philips-hurtigkoker i 1000-serien