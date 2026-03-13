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Elkander
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Essentials Collection Philips Elkedel 1000 Series
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HD9314/90
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Spar tid med Philips Essential Collection 1000 Series Elkedel. Med et fladt varmeelement til hurtig kogning og nem rengøring er det hurtigt at tilberede dine foretrukne varme drikke og koge vand til madlavningen.
Alle (2)
Kan jeg bruge min Philips-elkedel uden anti-kalkfilteret?
Hvordan rengøres kalkfilteret på min Philips-elkedel?
Min Philips-elkedel tænder ikke
Min Philips-elkedel er beskidt med små pletter indeni
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