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Nyistandsatte
HD9350/90R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
Metal
Låg med fjederlukkemekanisme
Lysindikator
1,7 l
Dele i rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304), for at garantere en sikker og ren kop vand.
Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.
Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.
25 % større end en almindelig Philips-elkedel i metal HD9320