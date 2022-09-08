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Nyistandsatte

Daily CollectionElkedel

HD9350/90R1

Skabt til at holde
Holdbar elkedel i sikkert, rustfrit stål i fødevarekvalitet til lang og driftssikker hverdagsbrug. Philips bringer 60 års tillid og ekspertise til denne elegante, langtidsholdbare kedel.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Til lang og pålidelig daglig brug

Skabt til at holde

  • Metal

  • Låg med fjederlukkemekanisme

  • Lysindikator

  • 1,7 l

Rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304)

Dele i rustfrit stål, der kan anvendes til fødevarer (SUS304), for at garantere en sikker og ren kop vand.

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 25 % større end en almindelig Philips-elkedel i metal HD9320