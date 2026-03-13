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Elkander
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Daily Collection Elkedel
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HD9350/90R1
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Holdbar elkedel i sikkert, rustfrit stål i fødevarekvalitet til lang og driftssikker hverdagsbrug. Philips bringer 60 års tillid og ekspertise til denne elegante, langtidsholdbare kedel.
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