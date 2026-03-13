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Daily Collection Elkedel

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Daily CollectionElkedel

HD9350/90R1

Daily Collection Elkedel

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Manualer og dokumentation

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fil, 636 kB
  • 13 March 2026

Holdbar elkedel i sikkert, rustfrit stål i fødevarekvalitet til lang og driftssikker hverdagsbrug. Philips bringer 60 års tillid og ekspertise til denne elegante, langtidsholdbare kedel.

  • PDF fil
  • 4 June 2026

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