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  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
  • Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.

Udgået

PremiumAirfryer XXL

HD9860/90

1
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.
Den nye Philips Airfryer XXL tænker og tilbereder maden for dig. Med Smart Sensing-teknologi justerer Airfryeren automatisk tid og temperatur under madlavningen, så du får perfekt tilberedte retter. Foretag dit valg, og nyd hver en bid!
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Kompatible produkter
AirFryer XXL Tilbehørssæt

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Airfryer XXL Tilbehør

Airfryer XXL Tilbehør
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AirFryer XXL-tilbehørssæt

AirFryer XXL-tilbehørssæt

HD9950/00R1

AirFryer XXL Tilbehørskit

AirFryer XXL Tilbehørskit
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HD9952/00R1

Airfryer-tilbehør

Airfryer-tilbehør
Bagekit XXL

HD9957/00R1

Airfryer-tilbehør

Airfryer-tilbehør
Grill Kit XXL

HD9959/00R1

HD9952/00R0

HD9952/00R0

HD9952/00R0

Perfekte resultater ved tryk på en enkelt knap

Maksimal smag, lavt fedtindhold. Let og ubesværet.

  • Smart Sensing-teknologi

  • Fedtfjernende teknologi

  • Rapid Air-teknologi

  • Sort, kobber, 1,4 kg

Fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt

Fedtfjernende teknologi adskiller og opsamler overskydende fedt

Nu kan du spise sundere retter og fjerne overskydende fedt fra maden. Phillips XXL AirFryer indeholder en teknologi, der reducerer fedtindholdet ved at adskille og fange overskydende fedt. Nyd smagen af en hel grillkylling med sprødt skind, mørt kød og op til 50 % mindre mættet fedt***.

Den originale AirFryer med 7 gange hurtigere luftstrøm*

Den originale AirFryer med 7 gange hurtigere luftstrøm*

Nyd sundere friturestegt mad, som er sprød udvendigt og mørt indeni og har op til 90 % mindre fedt*. Philips AirFryer XXL anvender varmluft (i stedet for olie) til at stege maden med lidt eller ingen olie. Philips Rapid Air skaber 7x hurtigere luftstrøm, så du kan nyde et sprødere resultat** og lækker smag.

Alsidig: Frituresteg. Bag. Grill. Rist. Og genopvarm!

Alsidig: Frituresteg. Bag. Grill. Rist. Og genopvarm!

Du kan tilberede hundredvis af retter med din Airfryer XXL. Frituresteg, bag, grill, rist eller genopvarm dine måltider. Philips’ luftstrøm og søstjernedesign tilbereder maden ensartet fra alle sider og giver perfekte måltider hver gang, så hver eneste bid smager perfekt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
4
3
2

30/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απογοητευση απο την Philips

Αγόρασατο προιον μέσω Amazon καθως δεν μπόρεσα να το βρω στην Ελλάδα και ενώ το αγόρασα καινούριο μου έστειλαν απο την Philips (η οποία κάνει και την διαχείρηση των παραγγελιών / Philips Πολωνίας στην δικιά μου περίπτωση) μεταχειρισμένη φριτέζα σε πολύ κακή κατάσταση που ήταν για πέταμα ειδικά την περίοδο υγιονομικής κρίσης που διανύουμε (covid-19) εάν σκεφτεστε για το προιον περιμένετε να έρθει Ελλάδα και μην έχετε εμπιστοσύνη στο τι θα σας στείλει η Philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9860/90 Airfryer XXL

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9860/90 Airfryer XXL

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde

  2. Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i kurven med 7 gange sammenlignet med luftstrømshastigheden i en Philips Viva AirFryer med flad bund

  3. Fjernelse af fedt fra 3 rå kyllingelår, tilberedt ved 180 °C i 24 min

  4. Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.