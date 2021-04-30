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Udgået
Smart Sensing-teknologi
Fedtfjernende teknologi
Rapid Air-teknologi
Sort, kobber, 1,4 kg
Nu kan du spise sundere retter og fjerne overskydende fedt fra maden. Phillips XXL AirFryer indeholder en teknologi, der reducerer fedtindholdet ved at adskille og fange overskydende fedt. Nyd smagen af en hel grillkylling med sprødt skind, mørt kød og op til 50 % mindre mættet fedt***.
Nyd sundere friturestegt mad, som er sprød udvendigt og mørt indeni og har op til 90 % mindre fedt*. Philips AirFryer XXL anvender varmluft (i stedet for olie) til at stege maden med lidt eller ingen olie. Philips Rapid Air skaber 7x hurtigere luftstrøm, så du kan nyde et sprødere resultat** og lækker smag.
Du kan tilberede hundredvis af retter med din Airfryer XXL. Frituresteg, bag, grill, rist eller genopvarm dine måltider. Philips’ luftstrøm og søstjernedesign tilbereder maden ensartet fra alle sider og giver perfekte måltider hver gang, så hver eneste bid smager perfekt.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
30/04/2021
Ελλάδα
Απογοητευση απο την Philips
Αγόρασατο προιον μέσω Amazon καθως δεν μπόρεσα να το βρω στην Ελλάδα και ενώ το αγόρασα καινούριο μου έστειλαν απο την Philips (η οποία κάνει και την διαχείρηση των παραγγελιών / Philips Πολωνίας στην δικιά μου περίπτωση) μεταχειρισμένη φριτέζα σε πολύ κακή κατάσταση που ήταν για πέταμα ειδικά την περίοδο υγιονομικής κρίσης που διανύουμε (covid-19) εάν σκεφτεστε για το προιον περιμένετε να έρθει Ελλάδα και μην έχετε εμπιστοσύνη στο τι θα σας στείλει η Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9860/90 Airfryer XXL
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Premium HD9860/90 Airfryer XXL
Sammenlignet med frisklavede pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde
Rapid Air-teknologi øger luftstrømshastigheden i kurven med 7 gange sammenlignet med luftstrømshastigheden i en Philips Viva AirFryer med flad bund
Fjernelse af fedt fra 3 rå kyllingelår, tilberedt ved 180 °C i 24 min
Energiomkostninger ved tilberedning af ét kyllingebryst (AF 160 °C, ingen forvarmning) eller laksefilet (200 °C, ingen forvarmning) vs. brug af en klasse A-ovn. Gennemsnitlig procentdel baseret på intern laboratoriemåling med produkterne HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Resultater kan variere alt efter produkt.