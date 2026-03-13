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Premium Airfryer XXL
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HD9860/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Alle (15)
Hvordan kan jeg bruge Smart Sensing-teknologi med min Philips Airfryer XXL Premium?
Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Hvorfor bipper min Philips Airfryer under tilberedningen?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvor kan jeg finde opskrifter til min Philips Airfryer?
Airfryer-tilbehørBagekit XXL
Airfryer-tilbehørGrill Kit XXL
Tilbehør til Airfryer 6,2 l, 8,3 l, 9 l2-lags madlavningssæt
Tilbehør til Airfryer 8,3 lPizza- og grillplade
Tilbehør til Philips AirfryerBagekit til hele familien
AirFryer XXL TilbehørskitMorgenmadskit
Airfryer-tilbehørPizza Kit XXL
Airfryer-tilbehørLight Snack Kit XXL
Jeg kan ikke sætte min Philips Airfryer XXL Premium på pause, når jeg laver mad med et Smart Chef-program
Mit Smart Chef-program stoppede under beregningsfasen
Min Philips Airfryer XXL Premium viser forkert klokkeslæt, når jeg bruger mit Smart Chef-program
Timeren i Philips Airfryer sidder fast eller tæller ikke ned.
Displayet på min Philips Airfryer viser fem eller seks streger
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