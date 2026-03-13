ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

Premium Airfryer XXL

Udgået

Support

PremiumAirfryer XXL

HD9860/90

Premium Airfryer XXL

Udgået

Gå til butik

Registrer dit produkt

Få din udvidede garanti

Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).

Registrer nu

Manualer og dokumentation

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF fil, 6.4 MB
  • 13 March 2026

03a_UKCA DoC - English (US)

  • PDF fil, 144.2 kB
  • 13 March 2026

Ofte stillede spørgsmål

Dele og tilbehør

Fejlfinding

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig