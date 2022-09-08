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  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande
  • Airfryer-grillpande

Udgået

Airfryer-tilbehørEssential Compact grillpande

HD9910/20

Airfryer-grillpande
Få perfekt og sundere grillet fisk, kød og grøntsager takket være Rapid Air-teknologien kombineret med den unikke perforerede med klassiske riller! Non-stick-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og den er meget nem at rengøre!
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Kompatible produkter
Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9216/80R1

Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9251/50R1

Viva Collection

Viva Collection
Airfryer

HD9220/20R1

Viva Collection

Viva Collection
Digital Airfryer

HD9238/24R1

Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9218/50R1

Daily Collection

Daily Collection
Airfryer

HD9218/51R1

Til lækker stegning og grilning med teflonpande!

Airfryer-grillpande

  • Fremragende måde at grille på

  • Alsidig madlavning

  • Slip-let-belægning

Perforeret overflade der giver optimal og hurtig Rapid Air-lufttilgang, når der grilles

Perforeret overflade der giver optimal og hurtig Rapid Air-lufttilgang, når der grilles

Airfryer-grillpandens unikke overflade giver dig mulighed for at grille på helt nye måder. Med Rapid Air-teknologien kan du tilberede din mad langt sundere, fordi du kan nøjes med lidt eller slet ingen olie. Den perforerede overflade gør det desuden muligt for overskydende fedt at dryppe væk, mens du griller.

Premium non-stick-stegepande, der gør, at din mad ikke sidder fast

Premium non-stick-stegepande, der gør, at din mad ikke sidder fast

Non-stick-belægningen gør det lige så let, at få din grillmad ud af panden, som det var at putte den deri. På den måde får du perfekt grillet mad, også når det gælder lidt mere udfordrende madvarer som fisk og grønt.

Med maksimeret overflade, der gør dig i stand til at grille sågar en hel fisk

Med maksimeret overflade, der gør dig i stand til at grille sågar en hel fisk

Overfladen er blevet optimeret, så nu kan du nemt stege eller grille en hel fisk, en stor bøf eller en pæn portion grøntsager.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Når du bager fisk, sammenlignet med standardkrven til Philips AirFryer.