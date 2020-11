Perforeret overflade der giver optimal og hurtig Rapid Air-lufttilgang, når der grilles

Airfryer-grillpandens unikke overflade giver dig mulighed for at grille på helt nye måder. Med Rapid Air-teknologien kan du tilberede din mad langt sundere, fordi du kan nøjes med lidt eller slet ingen olie. Den perforerede overflade gør det desuden muligt for overskydende fedt at dryppe væk, mens du griller.