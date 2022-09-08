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Udgået
HD9910/20
Fremragende måde at grille på
Alsidig madlavning
Slip-let-belægning
Airfryer-grillpandens unikke overflade giver dig mulighed for at grille på helt nye måder. Med Rapid Air-teknologien kan du tilberede din mad langt sundere, fordi du kan nøjes med lidt eller slet ingen olie. Den perforerede overflade gør det desuden muligt for overskydende fedt at dryppe væk, mens du griller.
Non-stick-belægningen gør det lige så let, at få din grillmad ud af panden, som det var at putte den deri. På den måde får du perfekt grillet mad, også når det gælder lidt mere udfordrende madvarer som fisk og grønt.
Overfladen er blevet optimeret, så nu kan du nemt stege eller grille en hel fisk, en stor bøf eller en pæn portion grøntsager.
Anmeldelser
Når du bager fisk, sammenlignet med standardkrven til Philips AirFryer.