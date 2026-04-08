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Airfryer-tilbehør Essential Compact grillpande
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HD9910/20
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Få perfekt og sundere grillet fisk, kød og grøntsager takket være Rapid Air-teknologien kombineret med den unikke perforerede med klassiske riller! Non-stick-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og den er meget nem at rengøre!
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Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Hvordan og hvornår skal jeg bruge olie i Philips Airfryer?
Hvilke typer frosne pommes frites kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Hvilken slags mad kan jeg lave i min Philips Airfryer?
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Min Philips Airfryer laver en lyd
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
Maden fra min Philips Airfryer er ikke sprød eller som forventet
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