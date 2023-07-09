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  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL
  • Baking Kit XL

Udgået

Airfryer-tilbehørBaking Kit XL

HD9945/01

3
| (1) Anmeldelse
Baking Kit XL
Dette bagekit er det perfekte tilbehør til at øge alsidigheden af din XL Airfryer. Tilbered og bag lækker lasagne, gryderetter, karryretter, supper, kager, muffins...og meget mere!
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Essential Connected

Essential Connected
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HD9280/70R1

2000 Series

2000 Series
Airfryer 2000 series 6,2 l

NA231/40R1

3000 Series

3000 Series
Airfryer 6,2 l

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3000 Series

3000 Series
Airfryer med to kurve

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3000 Series

3000 Series
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NA353/14R1

Tilbehør til mesterbagning med Airfryer

Baking Kit XL

  • 1 stk. bagetilbehør

  • 9 muffinforme af silikone

Slip-let-bagetilbehør

Slip-let-bagetilbehør

Bagetilbehør. Med Philips Airfryer XL-bagekittet kan du lave alle dine foretrukne bageopskrifter. Kapaciteten på 2 l er perfekt til at lave bananbrød, kager, gryderetter, kødretter og andre retter. God fornøjelse!

Daglig inspiration til nye opskrifter

Daglig inspiration til nye opskrifter

Uendelig inspiration med Philips HomeID-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger HomeID, jo flere personlige anbefalinger får du.*

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Du kan trygt stille dette Airfryer-bagetilbehør og muffinformene i opvaskemaskinen, hvilket gør dem endnu nemmere at genbruge!

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
2
1

09/07/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.

Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.

Fordele

Συνταγές

Ulemper

Φθορές στον καλάθι του airfryer

Denne anmeldelse blev foretaget for Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL

Denne anmeldelse blev foretaget for Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL

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