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Udgået
HD9945/01
HD9257/80R1
HD9257/88R1
HD9261/90R1
HD9270/60R1
HD9270/66R1
HD9280/70R1
NA231/40R1
NA331/00R1
NA350/03R1
NA353/14R1
1 stk. bagetilbehør
9 muffinforme af silikone
Bagetilbehør. Med Philips Airfryer XL-bagekittet kan du lave alle dine foretrukne bageopskrifter. Kapaciteten på 2 l er perfekt til at lave bananbrød, kager, gryderetter, kødretter og andre retter. God fornøjelse!
Uendelig inspiration med Philips HomeID-opskrifter fra vores dygtige kokke og millioner af brugere til at udvide dit madlavningsrepertoire. Jo mere du bruger HomeID, jo flere personlige anbefalinger får du.*
Du kan trygt stille dette Airfryer-bagetilbehør og muffinformene i opvaskemaskinen, hvilket gør dem endnu nemmere at genbruge!
3.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Nazgul
09/07/2023
Ελλάδα
Καλο αλλα δημιουργεί πρόβλημα.
Πολυ βολικό για τις συνταγές που λεει. Το κακό είναι οτι όντας μεταλλικό καθώς έρχεται σε επαφή με το καλάθι στήριξης του χαλάει την αντικολλητικη επιφάνεια κάνοντάς την απαγορευτική για χρήση.
Fordele
Συνταγές
Ulemper
Φθορές στον καλάθι του airfryer
Denne anmeldelse blev foretaget for Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
Denne anmeldelse blev foretaget for Εξάρτημα για Airfryer HD9945/01 Κιτ ψησίματος XL
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