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Airfryer-tilbehør Baking Kit XL

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Airfryer-tilbehørBaking Kit XL

HD9945/01

Airfryer-tilbehør Baking Kit XL

Udgået

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Manualer og dokumentation

Dette bagekit er det perfekte tilbehør til at øge alsidigheden af din XL Airfryer. Tilbered og bag lækker lasagne, gryderetter, karryretter, supper, kager, muffins...og meget mere!

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  • 5 June 2026

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