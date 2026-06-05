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Airfryer-tilbehør Baking Kit XL
Udgået
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HD9945/01
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Dette bagekit er det perfekte tilbehør til at øge alsidigheden af din XL Airfryer. Tilbered og bag lækker lasagne, gryderetter, karryretter, supper, kager, muffins...og meget mere!
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Hvordan bruger jeg forudindstillinger på min Philips Airfryer?
Hvor er model- og serienummeret på min Philips Airfryer?
Hvilken type bageform kan jeg bruge i min Philips Airfryer?
Kan jeg bruge bagepapir/stanniol i min Philips Airfryer?
Skal jeg forvarme min Philips Airfryer?
Min Philips HomeID-app lukkede eller gik ned
Belægningen på min Philips Airfryers gryde eller kurv skaller af
Min Philips Airfryer findes ikke på listen over enheder i HomeID-appen
Mine hjemmelavede Philips Airfryer-pommes frites er ikke som forventet
Min Philips Airfryer fungerer ikke eller tænder ikke
Der kommer hvid røg ud af min Philips Airfryer
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