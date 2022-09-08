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Udgået

Airfryer-tilbehørAirfryer XXL

HD9951/00

Grillsæt
Med Philips grillsæt kan du hurtigt og nemt lave grillmad i din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter 6 grillspyd og en grillpande med non-stick-belægning, som gør, at du får en lækker stegeskorpe på grillfavoritter som fisk, kød og grøntsager.
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Kompatible produkter
Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9651/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9652/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9654/90R1

Avance Collection

Avance Collection
Airfryer XXL

HD9650/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9860/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9653/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9762/90R1

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9867/90

Smart grilltilbehør til din Airfryer

Grillsæt

  • Tilbehørspakke med 2 dele

  • Non-stick-grillpande

  • 6 grillspyd

  • 1 opskriftshæfte

Slip-let-grill nederst, som passer perfekt ind i Airfryer XXL

Få perfekt og sundere grillet fisk, kød og grøntsager takket være XXL-grillkittet nederst og dets unikt perforerede overflade med klassiske riller! Non-stick-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og grillen nederst er nem at rengøre.

6 grillspyd til at tilberede særlige grillretter

Brug grillspyddene til at lave sjasjlyk-grøntsags- eller kødretter.

Hæfte til hovedgrillningsfærdigheder

Hæfte til hovedgrillningsfærdigheder

Hæfte med kokkens tip, begynderopskrifter og Airfryer-tilberedningstider medfølger

Tekniske specifikationer

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