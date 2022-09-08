Grillsæt

Med Philips grillsæt kan du hurtigt og nemt lave grillmad i din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter 6 grillspyd og en grillpande med non-stick-belægning, som gør, at du får en lækker stegeskorpe på grillfavoritter som fisk, kød og grøntsager.