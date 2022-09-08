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Udgået
HD9951/00
HD9867/90R1
HD9651/90R1
HD9652/90R1
HD9654/90R1
HD9650/90R1
HD9860/90R1
HD9870/20R1
HD9653/90R1
HD9762/90R1
HD9867/90
Tilbehørspakke med 2 dele
Non-stick-grillpande
6 grillspyd
1 opskriftshæfte
Få perfekt og sundere grillet fisk, kød og grøntsager takket være XXL-grillkittet nederst og dets unikt perforerede overflade med klassiske riller! Non-stick-overfladen sikrer, at maden slipper uden problemer, og grillen nederst er nem at rengøre.
Brug grillspyddene til at lave sjasjlyk-grøntsags- eller kødretter.
Hæfte med kokkens tip, begynderopskrifter og Airfryer-tilberedningstider medfølger
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