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Airfryer-tilbehør Airfryer XXL

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Airfryer-tilbehørAirfryer XXL

HD9951/00

Airfryer-tilbehør Airfryer XXL

Udgået

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Manualer og dokumentation

Med Philips grillsæt kan du hurtigt og nemt lave grillmad i din Airfryer XXL. Tilbehøret omfatter 6 grillspyd og en grillpande med non-stick-belægning, som gør, at du får en lækker stegeskorpe på grillfavoritter som fisk, kød og grøntsager.

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  • 8 April 2026

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