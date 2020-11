Quick-release knæstykke designet til brug oven på hovedet

Quick-release knæstykke gør det nemt for brugeren at frakoble masken fra CPAP-slangen uden at fjerne masken. Hvis sovestillingen ændres i løbet af natten, vil den drejelige tilslutning gøre det muligt for masken at bevæge sig frit. Se alle fordelene