Ledningsfri betjening giver maksimal bevægelsesfrihed

Den ledningsfrie funktion giver maksimal bevægelsesfrihed og håndtering. Man kan vælge ledningsfri brug til tøj, der skal rettes løbende på strygebrættet, og lade jernet oplade i mellemtiden, eller med ledning til fortsat strygning. Du kan nemt vælge mellem brug med ledning, ledningsfri brug eller opbevaring i standeren med kontakten med tre positioner.