Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
HI570
Drypstop-systemet på Philips-dampstrygejernet gør det nemt at stryge sarte stoffer ved en lav temperatur, uden at du skal bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Den ledningsfrie funktion giver maksimal bevægelsesfrihed og håndtering. Man kan vælge ledningsfri brug til tøj, der skal rettes løbende på strygebrættet, og lade jernet oplade i mellemtiden, eller med ledning til fortsat strygning. Du kan nemt vælge mellem brug med ledning, ledningsfri brug eller opbevaring i standeren med kontakten med tre positioner.
Den holdbare aluminiumsstrygesål glider nemt hen over alle materialer, er ridsefast og nem at rengøre.
Priser
Anmeldelser