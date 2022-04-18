Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
SalonStraight Sonic Glattejern
Udgået
Support
HP4666/00
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Brugervejledning
Alle (5)
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Der kommer røg ud af min Philips-styler under brug
Min Philips-hårstyler slukkede pludseligt?
Mit Philips-glattejern gør ikke håret lige