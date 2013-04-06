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  • Mere kreative frisurer, konstant pleje
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Udgået

Multi-styler

HP4698/10

4.2
| (20) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt
Mere kreative frisurer, konstant pleje
Vil du vide, hvor mange forskellige måder du kan få en fantastisk frisure på? SalonMultistylist 10-i-1 har ti alsidige keramiske styling-tilbehørsdele. De er perfekte til at skabe alle de frisurer, du kan komme på... og mange flere.
Se alle fordele

SalonSuper Stylist

Mere kreative frisurer, konstant pleje

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramiske plader sikrer perfekt glideevne og glansfuldt hår

Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.

Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling

Multistyler i 13 dele giver uanede muligheder for styling

Alle de frisurer, du kan forestille dig, er mulige med de alsidige styling-værktøjer. Vær kreativ!

Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger

Børste, der kan glides på, giver ekstra fylde og smukke bølger

Dette tilbehør kan nemt monteres på cylinderen for at give ekstra fylde og en smuk, bølget frisure.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

20

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

1

06/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen

Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

27/08/2011

Deutschland

Deutschland

Top Gerät

Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler

16/09/2010

Deutschland

Deutschland

Super!

Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler

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