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Udgået
Keramik er mikroskopisk glat og robust fra naturens side og er et af de bedste materialer til glatteplader. Pladerne glider ubesværet gennem dit hår og giver dig et perfekt og glansfuldt hår.
Alle de frisurer, du kan forestille dig, er mulige med de alsidige styling-værktøjer. Vær kreativ!
Dette tilbehør kan nemt monteres på cylinderen for at give ekstra fylde og en smuk, bølget frisure.
4.2
ud af 5
20
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produkt
Schnegge30
06/04/2013
Deutschland
Dieser Multi-Styler lässt sich auf jeden Fall weiterempfehlen
Ich bin im Internet auf dieses Produkt aufmerksam geworden und es stach mir gleich ins Auge. Es hat die fabelhafte Eigenschaft von mehreren Kombinationsmäglichkeiten mit nur einem Gerät, so kann man sich den Kauf eines z.B. zusätzlichen Glätteisens sparen. Zudem ist es eine Anschaffung, bei der das Preisleistungsverhältnis auf jeden Fall übereinstimmt. Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der noch nicht über derartige Geräter verfügt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler
locke
27/08/2011
Deutschland
Top Gerät
Top Gerät spitzen Preis. Kann das Gerät nur weiteremfehlen. Top preis Leistungs-Verhältnis Philips halt und kein billig Müll! 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/10 Multi-Styler
Farzaneh
16/09/2010
Deutschland
Super!
Ich bin mit meinem Einkauf sehr zufrieden. Es gibt viele Möglichkeiten, damit ich meine Haare style. Eine tolle Kombination. Ich empfehle auf jeden Fall ;) Danke Philips :)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP4698/22 Multi-Styler