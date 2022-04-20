Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Multi-styler
Udgået
Support
HP4698/10
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Brugervejledning
Alle (6)
Kan jeg bruge mit Philips-krøllejern til kort hår?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Mit Philips-krøllejern krøller ikke håret nok
Pladens belægning slides af på mit Philips-glattejern
Min Philips-styler tænder ikke