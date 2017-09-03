Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat
Tag kontrollen over din hårtørring med SalonDry Control. 2100 W professionel tørrekraft, ionisk pleje og flere indstillinger giver fantastiske resultater - når du tørrer, sætter og styler håret.
2100 W
Volumendiffuseren tørrer håret på en sund måde, reducerer krus og øger fyldigheden ved at sprede luftstrømmen i hele håret. Den løfter håret og maksimerer fylden, især når den bruges i området ved hovedbund og rødder, hvilket gør den perfekt til at lave krøller og spændstige frisurer
Denne 2100 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Secador
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Föhn
Gaia118
21/11/2015
Italia
Bekræftet køber
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer