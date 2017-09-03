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Udgået

SalonDry Controlhårtørrer

HP4983/00

4.7

| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat

Tag kontrollen over din hårtørring med SalonDry Control. 2100 W professionel tørrekraft, ionisk pleje og flere indstillinger giver fantastiske resultater - når du tørrer, sætter og styler håret.

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SalonDry Control

Hårtørreren, der giver dig det ønskede resultat

  • 2100 W

Volumendiffuser giver fylde til krøllet eller løst hår

Volumendiffuser giver fylde til krøllet eller løst hår

Volumendiffuseren tørrer håret på en sund måde, reducerer krus og øger fyldigheden ved at sprede luftstrømmen i hele håret. Den løfter håret og maksimerer fylden, især når den bruges i området ved hovedbund og rødder, hvilket gør den perfekt til at lave krøller og spændstige frisurer

Professionelle 2100 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2100 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2100 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Secador

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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