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SalonDry Control hårtørrer
Udgået
Support
HP4983/00
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Brugervejledning
Alle (6)
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Hvordan virker Cool Shot på Philips-hårtørreren?
Er ION-funktionen på min Philips-hårtørrer farlig?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Hvordan bruger jeg tilbehørsdelene med min Philips-hårtørrer?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
Min Philips-styler tænder ikke