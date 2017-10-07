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Udgået
HP4992/00
Hårtørreren, frisører selv ville bruge
Vil du tørre dit hår som de professionelle? SalonDry Pro – med 2000 W tørrekraft kombineret med en superprofessionel vekselstrømsmotor – er den hårtørrer, du har brug for, hvis du vil genskabe den professionelle hårtørring.
2000 W
Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Denne type motor er udviklet med henblik på det professionelle marked og giver dig adskillige fordele. Den vigtigste er den forlængede levetid i forhold til almindelige motorer, der øger levetiden med 50 %. Desuden har den også en mere kraftfuld luftstrøm til hurtig og effektiv tørring.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
4.0
ud af 5
4
Anmeldelser
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Fordele
Koelstand en betrouwbaar
Ulemper
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Dato for brug 2019-08-16
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Dato for brug 2019-08-16
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner