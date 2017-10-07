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Udgået

SalonDry Pro ACHårtørrer

HP4992/00

4

| (4) Anmeldelser

Hårtørreren, frisører selv ville bruge

Vil du tørre dit hår som de professionelle? SalonDry Pro – med 2000 W tørrekraft kombineret med en superprofessionel vekselstrømsmotor – er den hårtørrer, du har brug for, hvis du vil genskabe den professionelle hårtørring.

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SalonDry Pro AC

Hårtørreren, frisører selv ville bruge

  • 2000 W

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2000 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2000 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Professionel vekselstrømsmotor øger levetiden med 50 %

Professionel vekselstrømsmotor øger levetiden med 50 %

Denne type motor er udviklet med henblik på det professionelle marked og giver dig adskillige fordele. Den vigtigste er den forlængede levetid i forhold til almindelige motorer, der øger levetiden med 50 %. Desuden har den også en mere kraftfuld luftstrøm til hurtig og effektiv tørring.

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

4

Anmeldelser

4
3
2

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Fordele

Koelstand en betrouwbaar

Ulemper

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Dato for brug 2019-08-16

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Dato for brug 2019-08-16

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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