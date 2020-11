Giver volumen, maksimerer fylde, krøller og fyldige frisurer

Volumendiffuseren har et unikt asymmetrisk design med konturer, der gør den nemmere og mere intuitiv at bruge. Diffuseren spreder også luftstrømmen over håret, så føntørring er mere sund for håret, som dermed får mere fylde og mindre krus. Du får de bedste resultater ved at holde den tæt på hovedet og hårrødderne og lade diffuserens fine, strukturerede ben øge fylden, give mere liv i håret og forme krøller.