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Udgået
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionisk pleje
Volumendiffuser
ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.
Denne 2200 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.
Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.
4.6
ud af 5
197
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
GreenEyedM
04/06/2026
United Kingdom
Very sturdy!
I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer
Date of Use 2014-08-01
Em26
19/01/2018
United Kingdom
Excellent hairdryer
This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Bekræftet køber
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner