ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
  • Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

Udgået

DryCare Advancedhårtørrer

HP8232/00

4.6
| (197) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect
Pas godt på dit hår, og nyd hurtige tørreresultater imens. Denne hårtørrer har flere hastigheds- og temperaturindstillinger. Med ThermoProtect til hurtig føntørring ved en konstant og plejende temperatur og ionisk pleje for glansfuldt hår uden krus.
Se alle fordele

med volumendiffuser og 14 mm styling-mundstykke.

Hurtig tørring ved lavere temperatur med ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ionisk pleje

  • Volumendiffuser

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturindstilling

ThermoProtect-temperaturen giver optimal tørretemperatur og giver yderligere beskyttelse mod overophedning af håret. Med den samme kraftige luftstrøm får du de bedste resultater på en skånsom måde.

Professionelle 2200 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Professionelle 2200 W giver perfekte resultater som hos frisøren

Denne 2200 W professionelle hårtørrer skaber en kraftfuld luftstrøm. Kombinationen af kraft og hastighed gør det nemmere og hurtigere at tørre og style dit hår.

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Seks fleksible hastigheds- og temperaturindstillinger giver fuld kontrol

Den nødvendige hastighed og temperatur kan nemt justeres, så du får det perfekte resultat. Seks forskellige indstillinger sikrer fuld kontrol over præcis og skræddersyet styling.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.6

ud af 5

197

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

04/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Very sturdy!

I have this hairdryer for around 12 years. Still working great, not issues at all.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ThermoProtect Ionic HP8234/03 Hairdryer

Date of Use 2014-08-01

19/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent hairdryer

This hairdryer it's amazing, no damage hair and easy to use.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/00 Hairdryer

17/04/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet

Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.