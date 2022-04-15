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DryCare Advanced hårtørrer
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HP8232/00
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Hvordan virker Cool Shot på Philips-hårtørreren?
Er ION-funktionen på min Philips-hårtørrer farlig?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Hvordan bruger jeg tilbehørsdelene med min Philips-hårtørrer?
Hvordan rengør jeg min Philips-styler?
ThermoProtect/DryCare AdvancedLuftindtagsgitter
ThermoProtectTørredyse
Min Philips-hårstyler afgav en lugt
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