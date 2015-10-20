Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Care Edition
25 mm cylinder
Temperatur 130 - 200 C
Keratinkeramisk belægning
Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion, som giver bedre pleje af håret
Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du opnå et smart look med krøller ved at skabe løse krøller, der ser helt naturlige ud.
Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til 200°C) gør det muligt at vælge den temperatur, der passer til din hårtype
4.3
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
paoloefs
20/10/2015
Italia
Bekræftet køber
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Fordele
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Ulemper
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine