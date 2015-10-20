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Udgået

KeraShine-krøllejern

HP8607/00

4.3
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Sæt håret omhyggeligt, og få naturligt udseende krøller
Vil du have krøller, der er nemme at håndtere og føles naturlige, uden skadet og tørt hår? Det nye KeraShine-krøllejern med 25 mm cylinder, der giver naturligt udseende krøller, har en beskyttende, keramisk keratinbelægning og variabel temperaturindstilling
Se alle fordele

med keratinholdig keramik

Sæt håret omhyggeligt, og få naturligt udseende krøller

  • Care Edition

  • 25 mm cylinder

  • Temperatur 130 - 200 C

  • Keratinkeramisk belægning

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion

Beskyttende keramisk belægning med keratininfusion, som giver bedre pleje af håret

25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud

25 mm cylinder for krøller, der ser naturlige ud

Med en cylinderdiameter på 25 mm kan du opnå et smart look med krøller ved at skabe løse krøller, der ser helt naturlige ud.

Reostathjul og 8 temperaturindstillinger

Reostathjul med 8 varmeindstillinger (fra 130 til 200°C) gør det muligt at vælge den temperatur, der passer til din hårtype

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

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Anmeldelser

100%

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3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Bekræftet køber

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

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17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Fordele

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Ulemper

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

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23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

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