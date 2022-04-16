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KeraShine-krøllejern
Udgået
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HP8607/00
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EU-overensstemmelseserklæring - English (US)
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Kan jeg bruge mit Philips-krøllejern til kort hår?
Er min Philips-hårstyler asbestfri?
Tager mit hår skade af udglatning?
Må jeg vikle ledningen rundt om min Philips-styler efter brug?
Kan jeg bruge Philips-glattejern/krøllejern, når håret er vådt?
Mit Philips-krøllejern krøller ikke håret nok
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